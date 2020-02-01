01.02.2020 (16:52)

Всероссийская акция "Блокадный хлеб" прошла в Горно-Алтайске

Военный комиссариат Горно-Алтайска совместно с администрацией города провел общероссийскую акцию «Блокадный хлеб», приуроченную ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На центральной площади столицы Республики Алтай для всех жителей был организован пункт выдачи суточных пайков хлеба весом в 125 грамм. Именно столько грамм хлеба в день получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады. Мероприятие проводилось в рамках Года памяти и славы - 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Акция была организована с целью напомнить молодым людям о мужестве и стойкости жителей, переживших 900-дневную блокаду города фашистскими захватчиками.

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