01.02.2020 (16:00)

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт комбинированному марш-броску в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со Дня образования ВДВ

Сегодня в центре управления Командования Воздушно-десантных войск командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт беспрецедентной по своему масштабу акции – комбинированному марш-броску команд всех соединений Воздушно-десантных войск и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РГВВДКУ) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Перед началом мероприятия, состоялось праздничное богослужение в Главном Храме Воздушно-десантных войск Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, которую провел протоиерей Владимир Гелеван, окормляющий Храм.

По каналам закрытой видеоконференцсвязи, в присутствии ветеранов Воздушно-десантных войск, командующий ВДВ обратился к участникам марш-броска, принявшим старт в местах дислокации и на Родине Воздушно-десантных войск – городе Воинской Славы Воронеже.

В своем обращении генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул: «В состав команд отобраны лучшие из лучших, те, кому сегодня доверено представлять Воздушно-десантные войска в городах и населенных пунктах Российской Федерации, через которые пройдут маршруты марш-броска десантников.

Общая протяженность всех маршрутов составляет более 7,5 тысяч километров. Военнослужащие команд проведут более двухсот военно-патриотических акций и мероприятий, с показательными выступлениями разведчиков, встречами с ветеранами Великой Отечественной войны, учащимися учебных заведений, концертными программами художественных коллективов соединений и воинских частей ВДВ».

Кроме того, командующий Воздушно-десантными войсками отметил: «Обращаюсь к участникам марш-броска. Намеченные мероприятия и погодные условия потребуют от Вас выдержки, самообладания и физической выносливости.

Как командующий Воздушно-десантными войсками выражаю уверенность в Ваших силах и желаю Вам с честью выполнить все поставленные задачи, на высоком уровне продемонстрировать лучшие качества и выучку гвардейцев-десантников Воздушно-десантных войск».

По окончании обращения к участникам марш-броска командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков дал команду на начало комбинированного марш-броска.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице