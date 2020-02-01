01.02.2020 (14:45)

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики ЮВО из Дагестана стали победителями в «Гонке взводов»

На втором этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня», который проходит среди соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе, на этапе «Гонка взводов» победителем стала команда минометчиков мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО из Дагестана.

В ходе соревнований на полигоне Тарское в Северной Осетии участники с помощью трех машин КАМАЗ, оборудованных 120-мм минометами 2С12А «Сани», преодолели косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования.

Минометные расчеты поражали групповые цели условного противника на дальностях свыше 1 тыс. м с закрытых огневых позиций и полупрямой наводкой. При непопадании в цель взвод проходил штрафные круги длиной более 500 м.

По итогам этапа «Гонки взводов» победила команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Дагестане. На втором месте – команда 42-й мотострелковой дивизии ЮВО из Чечни, на третьем – мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии. Четвертое место заняла команда российской военной базы ЮВО в Южной Осетии.

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