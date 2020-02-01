01.02.2020 (14:43)
Впервые дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» встал на боевое дежурство в Дагестане
Военнослужащие дежурных расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии приступили к несению боевого дежурства в Республике Дагестане.
Ракетный комплекс «Бал» был передан Каспийской флотилии (КФл) в этом году и поставлен на вооружение подразделений береговой обороны Каспийской флотилии.
БРК «Бал» предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.
Расчеты комплекса «Бал» КФл могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит близко к поверхности моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны.
Новости по теме:
В Армении завершился чемпионат «дружбы» по лыжной гонке среди спортсменов из силовых структур двух стран
В Новороссийской военно-морской базе прошло показное занятие по организации эвакуации экипажа с подводной лодки
Метки: