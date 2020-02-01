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01.02.2020 (14:43)

Впервые дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» встал на боевое дежурство в Дагестане

Военнослужащие дежурных расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии приступили к несению боевого дежурства в Республике Дагестане.

Ракетный комплекс «Бал» был передан Каспийской флотилии (КФл) в этом году и поставлен на вооружение подразделений береговой обороны Каспийской флотилии.

БРК «Бал» предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.

Расчеты комплекса «Бал» КФл могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит близко к поверхности моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия
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