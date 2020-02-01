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01.02.2020 (14:20)

В Ставрополе новобранцы соединения связи приняли Воинскую присягу

В соединении связи Южного военного округа, дислоцированном в Ставрополе, около 50 новобранцев, призванных на службу осенью 2019 года, торжественно присягнули на верность Родине.

Перед присягой бойцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучили уставы, боевые характеристики современного стрелкового оружия, приборов и комплексов управления.

На церемонии, которая завершилась прохождением торжественным маршем и концертом в клубе части, присутствовали родные и близкие солдат, представители духовенства, муниципального образования, а также ветераны военной службы.

Новобранцев разместили в казармах модульного типа. При этом в распоряжении солдат имеются чайные комнаты, спортивные уголки, а также современные комнаты досуга с новейшим мультимедийным оборудованием.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска связи , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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