01.02.2020 (13:46)
Хабаровские юнармейцы посетили воинскую часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа
Военнослужащие Восточного военного округа организовали для юнармейцев г. Хабаровска экскурсию в одну из войсковых частей армии ВВС и ПВО.
В ходе проведения мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам о боевой технике, своей повседневной деятельности и показали армейский быт.
В свою очередь юнармейцы пожелали военнослужащим добросовестного выполнения своего воинского долга.
Данные посещения направлены на повышение патриотизма среди молодежи движения «Юнармия», а так же положительно влияют на настроении и боевой дух военнослужащих срочной службы.
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