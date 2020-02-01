01.02.2020 (13:00)

Военнослужащих ВВО совершающих уникальный переход из Хабаровска в Москву совершат остановку в г.Белогорск Амурской области

Группа военнослужащих Восточного военного округа, совершающая уникальный переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летнего юбилея Великой Победы, совершит остановку в г.Белогорск Амурской области. Встреча военнослужащих спланирована в понедельник.

Военнослужащие проведут церемонию возложения цветов у Мемориала памяти защитников Отечества, после чего в гарнизонном Доме офицеров состоится концерт. На площадке у ГДО будет организована выставка военной техники. В нее войдет техника на которой прибыли военнослужащие и образцы стрелкового оружия. После концерта военнослужащие проведут уроки мужества в школах города.

Символично, что патриотическая акция проводится примере красноармейцев, которые в 1934-1935 годах преодолели на лыжах и пешком 8134 километра совершив переход со станции Бочкарево (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы.

100-дневный переход военнослужащих ВВО стартовал 28 января в Хабаровске и будет осуществляться комбинированным способом - на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра. Завершить маршрут планируется 7 мая в Москве.

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