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01.02.2020 (12:30)

Снайперы ВВО в Бурятии отработали задачи ночного боя

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили отработали задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия состоялись на полигоне Дивизионный в рамках интенсивной боевой подготовки.

В ходе тренировок снайперы закрепили профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи отрабатывались в составе снайперских групп и пар, что является основой построения действий в войсковом тактическом звене управления. В целях развития внимательности и реакции для военнослужащих каждый раз создавалась новая тактическая обстановка, с множеством вводных задач.

На практике военнослужащие провели разведку местности и ориентирование в заданном районе в темное время суток. Также командирами, по ходу занятий, были оценены навыки подчиненных по личной и коллективной маскировке с применением рельефа местности и дополнительно грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода.

К занятиям было привлечено более 100 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Снайперы , Восточный военный округ
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