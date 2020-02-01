01.02.2020 (12:00)

На официальном сайте Минобороны России открыт раздел, посвященный Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2020»

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет с 23 по 29 августа этого года.

Традиционно основная программа форума будет проведена на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, озере Комсомольском, в том числе в военных округах и на Северном флоте.

Шестой по счету форум подготовил для посетителей немало отличительных новинок и зрелищных особенностей. Так, например, благодаря совместному проведению с Армейскими международными играми – 2020 («АрМИ-2020») в рамках демонстрационной программы Форума пройдет первый этап конкурса «Танковый биатлон», а также будут проведены показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино.

Раздел будет постоянно пополняться актуальной информацией, выступлениями руководства военного ведомства, презентациями и анонсами от участников и организатора форума – Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательских организаций России, а также зарубежных партнеров.

Для удобства ориентирования в обширной научно-деловой программе форума в разделе будет размещена полная информация о повестке дня и актуальных вопросах, обсуждаемых на форуме.

В дни форума в разделе для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая трансляция с церемонии открытия, основных мероприятий и динамического показа огневых и ходовых возможностей образцов вооружения и военной техники.

Для освещения событий форума в социальных сетях будет использоваться официальный хэштег – #АРМИЯ2020.



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