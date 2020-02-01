01.02.2020 (11:39)
На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по хоккею
В главной базе Тихоокеанского флота завершился чемпионат по хоккею с шайбой Владивостокской территориальной военной хоккейной лиги.
В турнире принимали участие шесть команд различных соединений и частей флотского подчинения, а также курсанты ТОВВМУ имени С.О.Макарова. Матчи проходили по круговой системе. Каждая команда сыграла друг с другом.
Игры проходили на хоккейных коробках соединения морской пехоты ТОФ и берегового ракетно-артиллерийского соединения.
Безусловную победу, набрав максимальное количество очков, завоевала команда «МТО».
Все ледовые баталии команда отыграла без единого поражения. В ледовой баталии за втрое и третье места встретились команда курсантов «ТОВВМУ» и хоккеисты соединения морской пехоты из команды «Легион».
В напряженном матче судьба призёров долго не могла определиться.
Основное время матча закончилось со счётом 4:4. В овертайме также не определились победители.
Лишь по буллитам команда курсантов вырвала победу у морпехов. Победители и призеры чемпионата были награждены кубками и медалями, все участники получили грамоты и утешительные призы.