01.02.2020 (11:39)

На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по хоккею

В главной базе Тихоокеанского флота завершился чемпионат по хоккею с шайбой Владивостокской территориальной военной хоккейной лиги.

В турнире принимали участие шесть команд различных соединений и частей флотского подчинения, а также курсанты ТОВВМУ имени С.О.Макарова. Матчи проходили по круговой системе. Каждая команда сыграла друг с другом.

Игры проходили на хоккейных коробках соединения морской пехоты ТОФ и берегового ракетно-артиллерийского соединения.

Безусловную победу, набрав максимальное количество очков, завоевала команда «МТО».

Все ледовые баталии команда отыграла без единого поражения. В ледовой баталии за втрое и третье места встретились команда курсантов «ТОВВМУ» и хоккеисты соединения морской пехоты из команды «Легион».

В напряженном матче судьба призёров долго не могла определиться.

Основное время матча закончилось со счётом 4:4. В овертайме также не определились победители.

Лишь по буллитам команда курсантов вырвала победу у морпехов. Победители и призеры чемпионата были награждены кубками и медалями, все участники получили грамоты и утешительные призы.

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