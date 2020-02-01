01.02.2020 (11:00)

На Черноморском флоте на территории музея «Херсонес Таврический» приняли присягу 150 курсантов учебного центра ВМФ

На Черноморском флоте (ЧФ) на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» прошёл торжественный ритуал приведения к Военной присяге 150 курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ.

Мероприятие прошло на площади перед Свято-Владимирским кафедральным собором.

Церемония принятия присяги началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота России.

В ходе торжественной церемонии курсанты перед своими родителями и родственниками зачитали слова Военной присяги и исполнили Гимн Российской Федерации.

На мероприятии присутствовали представители командования Черноморского флота, ветераны флота и Вооружённых Сил, представители органов власти Севастополя и духовенство.

После завершения ритуала приведения к Военной присяге состоялась встреча командования Учебного Центра ВМФ с родителями военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице