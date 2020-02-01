Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2020 (11:00)

На Черноморском флоте на территории музея «Херсонес Таврический» приняли присягу 150 курсантов учебного центра ВМФ

На Черноморском флоте (ЧФ) на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» прошёл торжественный ритуал приведения к Военной присяге 150 курсантов Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ.

Мероприятие прошло на площади перед Свято-Владимирским кафедральным собором.

Церемония принятия присяги началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота России.

В ходе торжественной церемонии курсанты перед своими родителями и родственниками зачитали слова Военной присяги и исполнили Гимн Российской Федерации.

На мероприятии присутствовали представители командования Черноморского флота, ветераны флота и Вооружённых Сил, представители органов власти Севастополя и духовенство.

После завершения ритуала приведения к Военной присяге состоялась встреча командования Учебного Центра ВМФ с родителями военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Инженеры Балтийского флота начали подготовку к соревнованиям по профессиональному мастерству
Сегодня на Северном флоте состоится чемпионат по армейскому рукопашному бою
В Новороссийской военно-морской базе прошло показное занятие по организации эвакуации экипажа с подводной лодки
С экипажами кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false