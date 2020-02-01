01.02.2020 (10:24)

Сегодня на Северном флоте состоится чемпионат по армейскому рукопашному бою

Сегодня в спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - города Североморска пройдёт открытый чемпионат по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях будут участвовать более 60 спортсменов из 9 команд объединений, соединений, частей и организаций Северного флота и других силовых структур, дислоцирующихся в Мурманской области.

Спортсмены выступят в семи весовых категориях: до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85, и свыше 85 килограммов.

Отбор сильнейших будет проводится по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения.

Из победителей и призеров чемпионата будет сформирована сборная команда Северного флота по армейскому рукопашному бою, которая отправится на межфлотские и всеармейские соревнования.

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