01.02.2020 (10:10)
В Новороссийской военно-морской базе прошло показное занятие по организации эвакуации экипажа с подводной лодки
В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошло показное занятие по организации оставления экипажем аварийной подводной лодки (ПЛ).
В мероприятии приняли участие экипажи подводных кораблей из состава соединения подводных лодок Черноморского флота (ЧФ).
В ходе занятия подводники выполнили практические действия по аварийному покиданию подлодки, находящейся в надводном положении с использованием гидрокостюмов, отработали элементы как самостоятельной эвакуации, так и в обеспечении сил поисково-спасательного отряда базы.
Учебное мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
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