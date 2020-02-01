01.02.2020 (08:43)

Сегодня в 8 городах России будет дан старт комбинированному марш-броску команд Воздушно-десантных войск

Сегодня одновременно из восьми городов России стартует комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию образования Воздушно-десантных войск. Десантникам 7 соединений ВДВ и курсантам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова предстоит преодолеть на лыжах и в пешем порядке (при отсутствии снежного покрова) более 7,5 тысяч километров.

Всего в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих в составе 8 команд по 30 человек.

Помимо совершенствования элементов боевой подготовки личного состава, одними из основных целей мероприятия станут популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества.

В ходе марш-броска гвардейцы «крылатой пехоты» посетят более 100 городов и населенных пунктов, среди которых 4 города героя и 14 городов воинской славы, где проведут памятные мероприятия на воинских мемориалах, с отданием почестей воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также в локальных военных конфликтах, с возложением цветов и гирлянд. Посетят ветеранов, проведут уроки мужества в образовательных учреждениях.

Кроме того, участники марш-броска продемонстрируют показательные выступления по строевой подготовке и рукопашному бою, представят новейшие образцы стрелкового вооружения, людских десантных парашютов и экипировки десантников.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, по каналам видеоконференцсвязи из Центра управления Командования ВДВ в Москве даст единый старт командам-участницам.

Финишируют команды 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного Огня в Парке Победы на Поклонной Горе состоится чествование участников масштабного мероприятия.

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