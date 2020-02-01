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01.02.2020 (01:41)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.

Продолжительность полетного задания составила более 16 часов.

Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС , Дальняя авиация
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