31.01.2020 (22:53)

Танковые подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали вождение танков

Накануне, в ходе начавшегося полевого выхода на полигоне Воздушно- десантных войск «Струги Красные», танковые подразделения гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Пскове отработали вождение танков в составе взводов.

В ходе занятия на 5-километровой трассе танкодрома, механики-водители преодолели колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывных заграждениях и другие препятствия, совершенствующие навыки вождения боевых машин.

Итоги занятия показали высокую подготовку механиков-водителей. В последующем, танкисты десантники проведут стрельбы из штатного вооружения танков Т-72БЗ по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 700 до 1400 м.

По итогам проведенных занятий в ходе полевого выхода танковых подразделений будет определен лучший взвод, который представит прославленное соединение на отборочном этапе Воздушно-десантных войск конкурса по полевой выучке «Танковый биатлон».

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