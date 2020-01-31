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31.01.2020 (21:58)

Более 200 воинов «крылатой пехоты» из Улан-Удэ десантировались на полигоне «Сосновый бор» и захватили объект условного противника

В соответствии с планом подготовки гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бурятии, в период с 29 по 31 января текущего года на полигоне «Сосновый Бор» состоялось тактическое учение с десантно­штурмовыми подразделениями соединения со средствами усиления.

С получением подразделениями сигнала на приведение в высшие степени готовности, личный состав выдвинулся на штатной технике в район сосредоточения, где организовал мероприятия по расположению на местности, охрану и оборону базового лагеря, а также выдачу материальных средств и подготовку вооружения, военной и специальной техники к применению.

По окончании организации взаимодействия на макете местности были организованы мероприятия по подготовке к выполнению поставленной задачи, замыслом которой предусматривалось произвести десантирование в тыл условного противника с последующим захватом особо важного объекта и совершением марша с последующим переходом к обороне на указанном рубеже.

В ходе практической части учения личный состав десантировался в указанный район и выполнил все поставленные задачи с проведением этапа боевой стрельбы в обороне из вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и гранатометов днем и ночью.

Всего к учению было привлечено более 200 человек личного состава и 18 единиц боевой техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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