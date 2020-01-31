31.01.2020 (21:49)

Представители войск РХБ защиты ВС РФ приняли участие в военно-исторической конференции «Герои Великой Отечественной войны: И.В. Панфилов и панфиловцы»

Военно-историческая конференция «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: И.В. Панфилов и панфиловцы» состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Зале «Жуков».

В ней приняли участие представители: войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, ветеранских, патриотических и молодежных объединений, военные историки, члены семьи И.В. Панфилова, воспитанники кадетских классов – ученики ГБОУ «Школа 2036», ГБОУ «Школа Перспектива», представители общественных организаций.

Конференция началась с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и вноса Знамени Победы.

Минутой молчания почтили память всех погибших солдат в ходе обороны Москвы.

Перед участниками мероприятия выступил старший научный сотрудник института военной истории Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Е.Э. Рзаев.

Он рассказал о легендарном подвиге 28-ми гвардейцев Панфиловцев, подчеркнув, что битва под Москвой является ярчайшей страницей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ВОВ).

В ходе мероприятия была показана художественная картина «28 панфиловцев».

В качестве почетных гостей мероприятия были представлены внучки легендарного Панфилова, Алуа Бахытжановна Байкадамова и Елена Германовна Козырькова, прибывшие из Казахстана, а также ветеран ВОВ, участник Парада 1941 г., участник обороны г. Москва, Сталинградской, Курской битв, воин, освобождавший Венгрию и Австрию, генерал-полковник Борис Павлович Уткин.

Они отметили, что подобные мероприятия приносят много пользы, как для ветеранов, так и для представителей молодого поколения и осудили попытки искажения истории ВОВ и причисления к вымыслам подвига героев-панфиловцев.

Конференция завершилась концертом вокально-инструментальной группы «Форпост», осмотром экспозиций музея и фотографированием на память.

Мероприятие затронуло сердце каждого, никого не оставило равнодушным. Оно способствовало поднятию духа патриотизма и гордости за свою Родину.

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