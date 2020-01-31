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31.01.2020 (21:02)

В Пермском суворовском военном училище пройдет День открытых дверей

В Пермском суворовском военном училище пройдет День открытых дверей для учащихся общеобразовательных учреждений. Представители командования училища расскажут школьникам об истории учебного заведения и Ракетных войсках стратегического назначения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе.

Кроме того, представители СВУ также проведут консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Суворовцы покажут гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа- и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

Большое внимание учащихся будет направлено на вопросы планирования работы выездной приемной комиссии в 2020 году для проведения профессионального отбора кандидатов на обучение в вузы РВСН из числа граждан, проживающих на территории Пермского края и близлежащих регионов.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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