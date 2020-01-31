31.01.2020 (20:57)

Первый в стране музей «ЮНАРМИИ» открыли в Красноярском крае

В Красноярском крае появился первый в стране музей «ЮНАРМИИ». Он начал работу на базе городского техникума социальных технологий. Торжественное открытие святая святых Всероссийского военно-патриотического движения прошло в последний день января.

Среди экспонатов музея – юнармейские знаки отличия, образцы формы Движения, фотографии с церемоний посвящения и встреч с ветеранами, награды Всемирной зимней Универсиады-2019, в которой юнармейцы Красноярского края принимали самое активное участие.

На церемонии открытия музея присутствовали члены краевого штаба Движения, представители патриотических клубов, общественных организаций, а также военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко. Первую экскурсию провели сами ребята.

«Мы – в школах и досуговых центрах, на парадах и у мемориалов, в гостях у ветеранов и на концертных площадках, на предприятиях и в благотворительных фондах. Мы – на земле, в воде, и даже в космосе – помните эмблему Движения, которая отправилась за пределы Вселенной? О наших проектах и достижениях должны знать. Если кто-то, вдохновившись экспонатами, решит прийти в «ЮНАРМИЮ» – это наша маленькая Победа», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

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