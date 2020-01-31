31.01.2020 (20:50)

На дне инноваций в Воронеже отобрали перспективные проекты для демонстрации на Форуме «Армия-2020»

Экспертная комиссия Минобороны России отобрала 15 инновационных проектов для демонстрации в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» на V Юбилейной выставке «День инноваций Военно-воздушной академии» в Воронеже

Специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в работе комиссии по отбору и экспертизе проектов на инновационность, новизну, а также степень готовности.

В дальнейшем проекты представят на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» и в заключении на форуме «АРМИЯ-2020», где определят победителей.

Свои разработки представили специалисты академии ВУНЦ ВВС «ВВА» во взаимодействии с предприятиями промышленности, профильными вузами, научно-исследовательскими организациями и Военным инновационным технополисом «ЭРА».

Всего на выставке было представлено около 30 инновационных проектов, в области совершенствования и развития беспилотной авиации и робототехники, радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности, а также информационных технологий в образовательном процессе.

Кроме того, отобрано 3 разработки с целью их внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации с использованием инновационной инфраструктуры технополиса «ЭРА»: беспилотный боевой авиационный комплекс; комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы; аэродинамический стенд воздухозаборника самолёта СУ-57.

Справочно:

Ежегодно с 2016 года в Военно-воздушной академии проводится «День инноваций Военно-воздушной академии», в интересах отбора наиболее перспективных инновационных проектов в области модернизации учебно-экспериментальной базы, совершенствования и развития образцов вооружения, военной и специальной техники.



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