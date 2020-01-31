31.01.2020 (20:22)

Кисеты с землей ещё из шести стран переданы России в ходе акции «Горсть памяти»

Торжественная передача России на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Венгрии, Греции, Дании, Казахстана, КНДР и Словакии прошла в пятницу в Центральном музее Вооружённых сил РФ.

«Частицы земли, ранее собранные с братских могил и захоронений советских воинов на территории России, а также переданные российской стороне из других стран, будут размещены в латунные гильзы и торжественно заложены в малые архитектурные формы возле комплекса Дорога памяти», - сказал на церемонии замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года. Минобороны России уже получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Финляндии, Японии и других стран. Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран. К сегодняшнему дню в рамках акции более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров отметил на церемонии, что до празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов остается ровно 100 дней.

«Важнейшим событием предстоящего юбилея станет открытие Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации в подмосковном парке «Патриот», храма Победы. К празднику Победы будет торжественно открыт не только храм, но и музейно-мемориальный комплекс «Дорога памяти» вокруг храма, который расскажет о том, какой путь прошла наша страна, наша армия во время войны», - сказал Евкуров.

По его словам, сегодня проводится очередная акция по передаче земли «с могил советских воинов, погибших на полях сражений Второй мировой войны; замученных в концентрационных лагерях, умерших от полученных ранений и захороненных на территории шести государств – Венгрии, Греции, Дании, Казахстана, Корейской народно-демократической Республики и Словакии».

«Проводимая работа, - сказал Евкуров, - имеет высокую нравственную цель – сохранение правды о войне, изучение нашей ратной истории, установление новых мест захоронений советских воинов, имен и судеб солдат и офицеров, защищавших Родину, её свободу и независимость».

Крайне важно, отметил военачальник, что в создании «Дороги памяти» задействована молодежь, которая активно участвует в поисковой работе, проведении патриотических мероприятий и акций, волонтерском движении, уходе за могилами погибших воинов.

Замминистра выразил признательность всем зарубежным партнерам, атташе по вопросам обороны при посольствах государств, которые откликнулись на обращение российского военного ведомства и провели торжественные ритуалы по забору частицы земли с захоронений советских воинов.

«Мы также благодарим вас за проводимую большую работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам», - сказал Евкуров, обращаясь к иностранным коллегам.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранов Великой Отечественной войны за участие в сегодняшнем мероприятии, за то, что они по-прежнему в боевом строю и передают свой бесценный опыт новым поколениям молодежи и российских воинов.



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