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31.01.2020 (19:16)

Воспитанники Пермского СВУ примут участие в чемпионате по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России

Команда Пермского суворовского военного училища (СВУ) примет участие во втором всеармейском чемпионате по шахматам среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России, который пройдет в Кемерово.

Торжественная церемония открытия состоится в Кемеровском президентском кадетском училище 4 февраля 2020 г.

Пермским суворовцам предстоит показать свои навыки, как в командном, так и в личном зачете.

Уровень подготовки среди кадет очень высокий, но с другой стороны подобные мероприятия позволяют встретить сильного соперника и оценить свои реальные силы в этой древней интеллектуальной игре.

В этом году суворовцы примут участие в Олимпиадах по математике, физике, кинофестивале «Кадетский взгляд» и других, в том числе международных, состязаниях.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Среднее образование
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