31.01.2020 (19:05)

Парк «Патриот» и комитет по туризму Подмосковья заключили соглашение

30 января в рамках рабочего визита комитета по туризму Московской области состоялась встреча руководителя комитета по туризму Натальи Галкиной с директором парка «Патриот» Игорем Барсковым. Стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере туризма, координации и осуществлении взаимодействия по вопросам развития патриотического и военно-патриотического туризма в Подмосковье, проведения российских, межрегиональных конференций, семинаров, выставок, форумов на территории парка «Патриот».

На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейные площадки №1 и №2, Конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.

Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья. При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из других субъектов Федерации, а также иностранных государств.

Также, в рамках визита Парка, представители делегации комитета по туризму Подмосковья посетили Музейный комплекс с уникальными образцами вооружения и площадку строящегося Главного Храма Вооруженных Сил РФ, который будет открыт к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и станет символом единения народа и армии.

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