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31.01.2020 (18:55)

Снайперы ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника под Оренбургом

Снайперы Центрального военного округа на учении в Оренбургской области уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника из крупнокалиберных винтовок 12,7 мм АСВК.

В ходе учения расчеты беспилотников «Орлан-10» выявляли мобильные бандгруппы «противника» и передавали координаты снайперам. После обнаружения легкобронированной техники снайпера с замаскированных огневых позиций точными выстрелами из АСВК вывели из строя основные узлы и агрегаты машин. После чего подгруппы обеспечения, используя штатное вооружение, уничтожили разрозненные группы НВФ.

Особое внимание при подготовке снайперов уделялось вопросам ведения разведки целей и определения дальности до них, а также ведения прицельного огня на дистанциях от 500 до 2000 м.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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