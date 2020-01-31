31.01.2020 (18:55)
Снайперы ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника под Оренбургом
Снайперы Центрального военного округа на учении в Оренбургской области уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника из крупнокалиберных винтовок 12,7 мм АСВК.
В ходе учения расчеты беспилотников «Орлан-10» выявляли мобильные бандгруппы «противника» и передавали координаты снайперам. После обнаружения легкобронированной техники снайпера с замаскированных огневых позиций точными выстрелами из АСВК вывели из строя основные узлы и агрегаты машин. После чего подгруппы обеспечения, используя штатное вооружение, уничтожили разрозненные группы НВФ.
Особое внимание при подготовке снайперов уделялось вопросам ведения разведки целей и определения дальности до них, а также ведения прицельного огня на дистанциях от 500 до 2000 м.
В учении приняли участие около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.