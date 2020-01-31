31.01.2020 (18:30)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Послом Монголии Дуламсурэном Давой

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Давой.

«Ключевые события этого года — 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили», — отметил генерал-полковник Александр Фомин.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной сфере и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

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