31.01.2020 (18:30)
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Послом Монголии Дуламсурэном Давой
Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Дуламсурэном Давой.
«Ключевые события этого года — 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили», — отметил генерал-полковник Александр Фомин.
Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной сфере и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.