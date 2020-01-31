31.01.2020 (17:30)

С экипажами кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть

В рамках сдачи курсовой задачи К-1 в пунктах базирования кораблей Балтийского флота проводятся тренировки по борьбе за живучесть корабля на специальном тренажере.

К выполнению задач привлечён корабельный состав Балтийского флота – экипажи эскадренных миноносцев, корветов, малых ракетных кораблей, ракетных катеров, больших десантных кораблей, противолодочных кораблей и тральщиков, патрульных катеров.

Моряки поочередно, в соответствии с планом, отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

Моряки Балтийского флота принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе — в соответствии с требованиями руководящих документов.

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