Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2020 (17:15)

Миротворцы ЦВО отразили атаки условного противника на колонну с гуманитарной помощью под Самарой

На Рощинском полигоне в Самарской области с миротворческим соединением Центрального военного округа (ЦВ) проведено учение по отражению атак условного противника на колонну с гуманитарной помощью.

Гумколонну сопровождали огневые группы, состоящие из саперов, стрелков, пулеметчиков, снайперов и гранатометчиков. Разведку целей обеспечивали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». Всего колонна преодолела около четырех километров.

По дороге условным противником были организованы четыре засады, каждая из которых отличались по замыслу и масштабу. Военнослужащим предстояло каждый раз выбрать правильную тактику, использовать военную хитрость, чтобы с наименьшими потерями выполнить поставленную задачу. В общей сложности миротворцы выполнили более 30 учебных задач, в том числе преодоление заминированных участков на маршруте движения.

Всего к учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Свыше 1 миллиарда рублей выплатили военнослужащим ЦВО в рамках реализации НИС
Вертолетчики ЦВО провели учебный бой на предельно малых высотах в небе над Сибирью
В Татарстане с почестями перезахоронили 19 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота в ходе тренировки выполнили электронные пуски ракет

Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Миротворческие операции , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false