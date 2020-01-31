31.01.2020 (17:15)

Миротворцы ЦВО отразили атаки условного противника на колонну с гуманитарной помощью под Самарой

На Рощинском полигоне в Самарской области с миротворческим соединением Центрального военного округа (ЦВ) проведено учение по отражению атак условного противника на колонну с гуманитарной помощью.

Гумколонну сопровождали огневые группы, состоящие из саперов, стрелков, пулеметчиков, снайперов и гранатометчиков. Разведку целей обеспечивали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». Всего колонна преодолела около четырех километров.

По дороге условным противником были организованы четыре засады, каждая из которых отличались по замыслу и масштабу. Военнослужащим предстояло каждый раз выбрать правильную тактику, использовать военную хитрость, чтобы с наименьшими потерями выполнить поставленную задачу. В общей сложности миротворцы выполнили более 30 учебных задач, в том числе преодоление заминированных участков на маршруте движения.

Всего к учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц вооружения и военной техники.

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