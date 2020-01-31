31.01.2020 (17:00)

Свыше 1 миллиарда рублей выплатили военнослужащим ЦВО в рамках реализации НИС

Свыше 1 миллиарда рублей выплатили 631 уволенному военнослужащему Центрального военного округа (ЦВО) в рамках реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) в 2019 году.

Всего за 2019 год внесены в сводные списки по всем направлениям накопительно-ипотечной системы и направлены в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России сведения в отношении 9145 военнослужащих.

Более 18 тысяч военнослужащих получили свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа для приобретения жилых помещений за весь период работы в данном направлении, начиная с 2013 года.

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