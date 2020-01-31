31.01.2020 (16:45)

Вертолетчики ЦВО провели учебный бой на предельно малых высотах в небе над Сибирью

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) во время тренировочных полетов провели учебный бой в небе над Новосибирской областью.

Вертолетчики выполнили учебно-тренировочные полеты, в ходе которых вступили в учебный бой на предельно малых высотах — не более 15 метров землей. Это требовало от экипажей высокого мастерства владения боевой машиной. Данная методика позволяет «спрятать» вертолет от радаров и средств противовоздушной обороны противника, используя особенности ландшафта местности. Кроме того, в ходе полетов летчики отработали различные способы захода на атаку по наземным целям, применяя целеуказания авианаводчиков.

Учение проходило на полигоне Шилово (Новосибирская область). В мероприятии принимали участие около 50 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц военной техники.

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