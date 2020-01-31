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31.01.2020 (16:30)

В Татарстане с почестями перезахоронили 19 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

В Татарстане с почестями перезахоронили останки 19 красноармейцев 80-го отдельного лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии, погибших при освобождении города Великие Луки. Мероприятие состоялось в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония перезахоронения останков бойцов, найденных в районе деревни Липенка Псковской области, прошла на городском кладбище Нижнекамска с воинскими почестями и оружейным салютом.

Останки были обнаружены на местах кровопролитных боев Нижнекамским поисковым отрядом «Поиск». Также были идентифицированы останки двух бойцов по генетической экспертизе — политрук роты Василий Иванович Новичков и красноармеец Михаил Афанасьевич Парамонов.

Кроме того, на площади Победы прошел митинг памяти, где нижнекамцы и гости города увидели реконструкцию последнего боя 80-го отдельного лыжного батальона.

В траурной церемонии приняли участие представители руководства Республики Татарстан, военный комиссар региона Сергей Погодин, военнослужащие Центрального военного округа, родственники красноармейцев, юнармейцы, воспитанники Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, жители и гости Нижнекамск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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