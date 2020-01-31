31.01.2020 (16:15)
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота в ходе тренировки выполнили электронные пуски ракет
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота в ходе тренировки выполнили электронные пуски ракет.
При отработке учебно-боевой задачи военнослужащие совершили марш на полигон, где выполнили нормативы по развертыванию комплексов, определению данных для электронных пусков крылатых ракет по морской цели и ее условное поражение.
Ракетчики также отработали перевод комплексов из походного положения в боевое и перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Кроме того, отрабатывались вопросы оперативной смены позиций и выхода из-под ответного удара условного противника.
Тренировка проводилась в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В ней принимали участие до 50 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.
Ракетный комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Комплекс оснащается противокорабельной ракетой.