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31.01.2020 (16:00)

Военнослужащие ЦВО завершили работы по защите тувинского Чадана от подтопления

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили работы по подрыву льда на реке Чадан в Республике Тыва.

Работы проводились для защиты жилых домов и приусадебных участков в городе Чадан Дзун-Хемчикского района республики от подтопления.

Подрывная команда в составе около 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО в Туве выполнила профилактические мероприятия в десяти километрах выше по течению реки от города Чадан. Для устранения последствий образования ледяных заторов военнослужащие применили более 500 килограммов тротила.

Как сообщалось ранее, решение о проведение подрывных работ в Туве принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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