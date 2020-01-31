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31.01.2020 (15:30)

Юнармейцы Нижнего Тагила приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

150 юнармейцев Нижнего Тагила (Свердловская область) в рамках месячника защитников Отечества приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Игра состояла из следующих этапов: визитная карточка, строевая подготовка «Статен в строю — силен в бою», конкурс-тест по истории «Ратные страницы истории Отечества», прикладная физическая подготовка «Готов к труду и обороне», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер», соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова, соревнования по снаряжению магазина АК, конкурс по основам медицинских знаний «Первая помощь».

В конкурсе визитных карточек презентации всех участников отражали историю юнармейского движения в образовательном учреждении. В ходе конкурса «Статен в строю — силен в бою» юноши и девушки демонстрировали слаженность действий и строевую выправку.

Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» в этом году прошел под эгидой Года памяти и славы. Тест включал в себя вопросы по военной истории Отечества и ратным подвигам защитников Отечества, государственной и военной символике. Особое внимание уделялось основным событиям Великой Отечественной войны.

Юнармейцы показали высокий уровень знаний и практики на всех этапах игры.

27 февраля в конференц-зале администрации Тагилстроевского района Свердловской области пройдет торжественное награждение победителей и участников военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт , Социальное развитие , Юнармия
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