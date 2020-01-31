31.01.2020 (15:45)

В Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рассмотрели и допустили работы к участию во втором туре конкурса на соискание премии 2020 года

Президиум Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рассмотрел и допустил к участию во втором туре конкурса на соискание премии 2020 года следующие работы:

в области военной науки:

1. О.А.Антонюк, А.М.Зарубецкий, И.В.Мишуткин, П.А.Олюшин, А.А.Приветкин, Т.В.Шевцова, Ю.В.Яркоева – комплекс научных и учебных изданий «Финансово-экономическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации. 100 лет на страже интересов военнослужащих»;

в области создания техники и вооружения:

2. В.В.Белозубов, О.Г.Борисов, Ю.А.Иванов, Б.И.Иванов, М.М.Матвеевский, А.Э.Никонов, И.П.Петров – работа по закрытой тематике.

в области литературы и искусства:

3. С.В.Баландюк, А.В.Кирилин, В.В.Попов, А.Л.Таранов, А.Г.Турков, – информационный ресурс «Память народа»;

4. Н.Р.Малиновская, В.А.Афанасьев, Е.В.Юрина – издание «Имена Победы».

Телефон для справок: (495) 498-63-51, (495) 498-72-19 (Ученый секретарь Комиссии Морарь Андрей Валерьевич).

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