31.01.2020 (15:15)

В Военной академии Генштаба обсудили вопросы экономического обеспечения национальной безопасности страны

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации завершилась научно-практическая конференция «Проблемы подготовки экономики страны к войне». В мероприятии приняли участие слушатели выпускного курса.

Участники обсудили вопросы экономического обеспечения военного строительства, ресурсного обеспечения потребностей Вооруженных Сил, мобилизационной подготовки экономики страны, а также проблематику обеспечения военно-экономической безопасности России.

Конференция способствовала развитию управленческих качеств будущих военачальников — умения обобщать, анализировать и оценивать военно-политическую, военно-экономическую и стратегическую обстановку, прогнозировать ее развитие, делать обоснованные выводы и готовить предложения по рациональному использованию экономических ресурсов в интересах строительства Вооруженных Сил.

Всего в 2019 году эксперты Военной академии Генерального штаба приняли участие в работе более 100 конференций, 16 семинаров и 27 круглых столов по профильной проблематике, подготовив свыше 250 научных докладов, что более чем на 60 процентов превышает аналогичный показатель предыдущего года.

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