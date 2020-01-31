31.01.2020 (15:00)

В регионах Сибири сформированы подрывные группы для борьбы с паводками

10 подрывных групп, укомплектованных военнослужащими по контракту из состава инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей, дислоцированных в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, содержатся в четырехчасовой готовности выдвинуться в район выполнения противопаводковых мероприятий. В группы также включены автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры и комплекты понтонно-мостовых переправ.

Ранее такое подразделение было сформировано в горной мотострелковой бригаде в Туве. Военные инженеры выполнили работы по разрушению льда на реке Чадан в Дзун-Хемчикском районе республики, где возникла угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков.

Справочно:

Центральный военный округ (ЦВО) дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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