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31.01.2020 (14:45)

Сотрудники военной полиции ЦВО обеспечили доставку и сопровождение Главной иконы Сухопутных войск в регионы Сибири

Сотрудники военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске обеспечили доставку и сопровождение Главной иконы Сухопутных войск — образа святого благоверного великого князя Александра Невского — по воинским гарнизонам в регионах Сибири.

Святой образ был доставлен в Новосибирск военным самолетом в середине января для того, чтобы к нему смогли приложиться православные сибиряки, а также военнослужащие и члены их семей. Из военного аэродрома Толмачево в сопровождении военной полиции икона была перевезена в Вознесенский кафедральный собор, где пробыла несколько дней, а затем доставлена в часовню на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме этого, военные полицейские обеспечили доставку святыни в мотострелковое соединение Юргинского гарнизона (Кемеровская область).

Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Икону освятили 1 октября 2019 года в московском соборе Преображения Господня во время богослужения, приуроченного к празднованию годовщины создания Сухопутных войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Военная полиция
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