31.01.2020 (14:30)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО вышли на полигоны в рамках первых отборочных этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» АрМИ-2020

В Подмосковье свыше тысячи танкистов и мотострелков гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны в рамках первых отборочных этапов армейских соревнований по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску».

Грохот выстрелов на танковых директрисах полигона Головеньки и Алабино говорят о начале борьбы за право участвовать в итоговых соревнованиях «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» в которых принимает участие около 150 лучших экипажей танков Т-80, Т-72Б3 и БМП-2, БМП-3 из нескольких полков Таманской и Кантемировской дивизии танковой армии ЗВО.

Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поражают несколько видов мишеней с места и в движении, форсируют брод, четко проходят колейный мост, показывают филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолевают два крутых кургана, эскарпа.

Действия участников первого этапа конкурсов оценивают группа судей из соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО, которая и определит лучшие экипажи. Первый отборочный этап завершится в конце января в них задействовано около 200 единиц вооружения военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице