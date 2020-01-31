31.01.2020 (14:15)

Военнослужащие подразделения ПВО остановили наступление условного противника в Сибири

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), в ходе планового учения в Кемеровской области, остановили наступления бронетехники условного противника при помощи зенитных самоходных установок (ЗСУ) 23-4 «Шилка».

По замыслу учения, колонна бронированной техники условного противника выдвигалась в направлении населенного пункта для его захвата. На командный пункт поступили разведданные о маршруте выдвижения. Командованием было принято решение остановить наступление неприятеля при помощи ЗСУ «Шилка».

Расчеты зенитно-самоходных установок выдвинулись в назначенный район, заняли оборону и открыли шквальный огонь прямой наводкой по целям, нанеся значительное повреждение бронетехнике, тем самым обеспечив подход мотострелков.

Разрозненные группы неприятеля были уничтожены силами мотострелковых подразделений из штатного вооружения на БМП и стрелкового оружия автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег».

В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

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