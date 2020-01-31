31.01.2020 (14:00)

Морские пехотинцы ЧФ совместно с сотрудниками МЧС по Севастополю обезвредили авиабомбу времён ВОВ

Военнослужащие подразделения морской пехоты Черноморского флота совместно с представителями Главного управления МЧС России по Севастополю обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был обнаружен местными жителями в районе села Любимовка на окраине Севастополя.

В соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия при обнаружении взрывоопасных предметов на территории Севастополя для уничтожения опасной находки была выделена специальная группа разминирования из состава соединения морской пехоты Черноморского флота.

Взрывоопасный предмет был идентифицирован как авиабомба SD-50. После выполнения необходимых мероприятий по оцеплению района и обеспечению безопасности населения бомба была уничтожена.

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