31.01.2020 (13:45)

Корабли Северного флота отрабатывают противодиверсионную оборону при стоянке на якоре

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» завершил проход Бискайского залива, вошёл в пролив Ла-Манш и остановился в заливе Сены.

Во время якорной стоянки североморцы пополнят корабельные запасы и оработают организацию противоподводно-диверсионной обороны кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде.

Несколькими днями ранее экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработали ряд противолодочных задач на переходе Бискайским заливом.

После пополнения запасов отряд в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406 приступит к проходу самой узкой части Ла-Манша – пролива Па-де-Кале.

В дальнейшем российские моряки пройдут через Северное и Норвежское моря в Баренцево и прибудут в главную базу Северного флота - Североморск. Прибытие отряда боевых кораблей и судов обеспечения СФ ожидается в первой половине февраля.

Справочно:

Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» и судов обеспечения: танкера «Вязьма» и буксира СБ-406 продолжается с 3 июля. Сначала они прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019». Затем североморцы в течение двух месяцев действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. В учении также принимал участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

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