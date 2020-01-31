31.01.2020 (13:30)

В Волгоградской области внучке фронтовика вручили удостоверение к медали «За отвагу»

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная передача военным комиссариатом города Волжский удостоверения к медали «За отвагу» внучке сержанта Красной Армии Петра Федосеевича Пономарева.

К награде Петр Федосеевич был представлен в 1944 году. В наступательных боях с 26 декабря 1942 по 12 февраля 1943 года под вражеским обстрелом он шквальным огнем бил по огневым точкам противника, чем создал возможность продвижения стрелковых подразделений РККА. Был ранен, находился в госпитале, но выжил. Летом 1943 года приезжал в отпуск к семье в Краснодарский край, это была их последняя встреча. В августе 1944 года был ранен в голову в боях за Краков. Скончался в госпитале 18 августа 1944 года. О том, что был награжден, узнать не успел.

Удостоверение внучке погибшего красноармейца вручил военный комиссар Волжского Волгоградской области Сергей Карпов.

Военный комиссариат Волгоградской области ЮВО продолжает поиск военнослужащих, которым в силу обстоятельств не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

Справочно:

Пётр Федосеевич Пономарев родился 27 июля 1908 года в селе Ближняя Полубянка Воронежской области. Работал молотобойцем. В 1940 году вместе с семьей — женой Татьяной Пономаревой и тремя детьми —Тамарой, Николаем и Евгенией — переехали в станицу Кореновскую Краснодарского края, откуда в 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал в рядах 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (Украинский фронт) наводчиком минометной роты (сержант, командир миномётного расчета).

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