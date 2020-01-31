31.01.2020 (13:00)

В Нижегородской области на полигоне Мулино реактивная артиллерия отразила атаку условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области отдельная артиллерийская бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) подавила наступление условного противника.

Батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган» совершили марш в район развертывания для подавления развивающийся атаки противника. По прибытии на позиции расчеты подготовили боевые машины к стрельбе и приступили к наведению реактивных систем по полученным целеуказаниям.

С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» была совершена разведка с воздуха и обнаружение колонны техники условного противника. С района развертывания был открыт залповый огонь по живой силе противника и бронированной технике. Своевременное обнаружение позволило подавить условную атаку войск, не дав им прибыть в район развертывания для подготовки наступательной операции.

В учении с отдельной артиллерийской бригадой гвардейской танковой армии ЗВО приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники. Во время мероприятия военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке, наведению и оперативному уничтожению условного противника.

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