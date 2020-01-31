31.01.2020 (12:45)
В Самаре на базе спорткомплекса ЦСКА прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому гиревому рывку
На спортивной базе «Черноречье» ЦСКА (Самара) в военном городке Рощинский завершился чемпионат 2-й гвардейской общевойсковой армии по армейскому гиревому рывку. Силами в рывке и толчке снаряда померялись 65 сильнейших гиревиков объединения в составе 12 команд воинских частей и соединений из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Республики Удмуртия.
В командном зачете первое место заняла 21-я бригада, дислоцированная в селе Тоцкое Оренбургской области, второе — 15-я бригада из пгт Рощинский, третье — 30-я бригада также из Рощинского.
Поздравили победителей и вручили заслуженные награды сильнейшим гиревикам представители самарского филиала ЦСКА — врио начальника филиала Роман Махонин и врио заместителя начальника ЦСКА/Самара Евгений Ищенко.
Медалисты турнира представят 2-ю общевойсковую армию на спартакиаде Сухопутных войск по военно-прикладным видам спорта, которая пройдет с 17 по 20 февраля в Новосибирске.