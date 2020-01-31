31.01.2020 (12:30)

Армейский спортсмен выиграл «золото» на юниорском чемпионате Европы по бобслею в австрийском Инсбруке

В австрийском Инсбруке в рамках этапа Кубка Европы стартовал юниорский чемпионат Европы по бобслею. Накануне на турнире прошли соревнования двоек, где себя отлично показал спортсмен ЦСКА Ростислав Гайтюкевич.

Серебряный призер первенства мира, призер этапов Кубка Европы Ростислав Гайтюкевич вместе с Михаилом Мордасовым завоевал «золото» юниорского чемпионата Европы по бобслею в соревнованиях двоек. Российские спортсмены показали результат 1 минута 44,15 секунды.

Вторыми стали латвийцы Ральфс Берзинс и Дэвис Спрингис, отставшие от россиян на 0,14 секунды. Замкнула тройку лидеров с отставанием в 0,15 секунды еще одна латвийская двойка Оскарс Мельбардис и Интарс Дамбис.

Соревнования в Инсбруке завершатся 1 февраля.

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