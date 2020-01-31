31.01.2020 (12:15)

В Североморске состоялось расширенное заседание спортивного комитета Северного флота

В Североморске под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось расширенное заседание спортивного комитета флота.

В мероприятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей флотского подчинения, начальники управлений и служб, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота.

Открывая заседание спортивного комитета, вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что в 2019 году флоту удалось добиться высоких результатов в спортивных состязаниях различного уровня, а также значительно повысить уровень физической подготовленности военнослужащих.

В прошлом году впервые в истории проведения чемпионата Вооруженных Сил России по хоккею с шайбой сборная Северного флота (в категории офицеры 35+) заняла первое место.

Еще одно «золото» и тоже впервые завоевала сборная Северного флота по баскетболу.

На всеармейских соревнованиях «Командирские старты» военнослужащие Северного флота показали высокие результаты в личном первенстве — третье место в категории командующий (заместитель командующего округом) занял заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов, третье место в категории командующий объединением завоевал командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев, третье место в категории командир полка (воинской части) занял командир большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» капитан 1 ранга Александр Езеев.

В числе приоритетных задач физической подготовки, стоящих перед воинскими коллективами флота, вице-адмирал Александр Моисеев определил повышение уровня физической подготовленности командиров и начальников всех звеньев, которые личным примером должны вовлекать подчиненный личный состав в регулярное занятие физподготовкой и спортом и вести пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

На расширенном заседании спортивного комитета также были подведены итоги 85-й спартакиады Северного флота, по итогам которой вице-адмирал Александр Моисеев вручил победителям грамоты и кубки.

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