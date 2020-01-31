31.01.2020 (11:45)

В Подмосковье разведчики Таманской мотострелковой дивизии выполнили боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17

В Московской области на полигоне Алабино с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

Военнослужащие учились поражать живую силу и бронированную технику условного противника. Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 200 до 350 метров из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 по танкам противника. Реально бронированные мишени позволили оценить повреждения от попадания в разные части боевой машины для наглядного выбора лучшей точки прицеливания.

Также военнослужащие произвели обстрел живой силы противника из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии от 800 до 1500 метров до цели.

В занятиях по боевой подготовке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники. Стрельбы прошли под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

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