31.01.2020 (11:30)

Летчики-истребители авиаполка ЗВО в Курской области приступили к занятиям на новом авиационном тренажере самолета Су-30СМ

Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) в Курской области в 2020 году опробуют новую программу дополнительной подготовки на авиационном тренажере самолета Су-30СМ.

Авиаполк был переоснащен в 2018 году и заменил по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ на новый тип самолетов поколения 4+ Су-30СМ.

В конце 2019 года для летного состава полка был создан уникальный тренажерный комплекс, в котором были учтены особенности выполнения полетных заданий с учетом современного боевого опыта.

В течении года летчикам предстоит налетать 800 часов на авиационном симуляторе, а также отработать более 3 тыс. нештатных ситуаций и особых случаев, которые позволяют экипажам, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все нештатные элементы подготовки, в том числе полеты в сложных метеоусловиях, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, пилоты второго и третьего классов проведут в кабинах авиационного тренажера 30 и 40 часов соответственно.

В ЗВО на сегодняшний день в авиационных частях смешанной авиационной дивизии округа функционируют более 20 подобных комплексов. Это тренажеры самолетов Су-35, Су-34, Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52, развернутые в авиационных частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях.

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