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31.01.2020 (11:15)

В Мурманском филиале Нахимовского ВМУ пройдет шахматный турнир на Кубок командующего Северным флотом «Полярная ладья»

Завтра на базе Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) состоится турнир по шахматам на Кубок командующего Северным флотом под названием «Полярная ладья».

В состязаниях примут участие юные шахматисты из исторической базы Северного флота — города воинской славы Полярного, североморские кадеты и нахимовцы, а также военнослужащие Северного флота.

Турнир продлится два дня. В 15 часов 1 февраля состоится церемония открытия и жеребьевка участников. В 15:45 юные шахматисты приступят к играм отборочного этапа, который продлится до вечера.

Победители и призёры определятся во второй день соревнований в ходе игр на выбывание. С 11 до 14 часов 2 февраля запланирован сеанс одновременной игры, финальный этап и шахматная викторина.

Награждение лучших шахматистов и церемония закрытия состоятся по окончании финала.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Социальное развитие , Соревнования
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